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Руководство «Фишта» опровергло новость о проведении матча Россия — Ирак в Сочи

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/rukovodstvo-fishta-oproverglo-novost-o-provedenii-matcha-rossiya-irak-v-sochi
Руководство «Фишта» опровергло новость о проведении матча Россия — Ирак в Сочи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 27 марта на стадионе «Фишт» сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Ирака.

Информацию прокомментировал заместитель руководителя стадиона Максим Даниленко.

«У нас нет информации о том, что товарищеский матч между сборными России и Ирака пройдет на стадионе «Фишт». Официальных писем, запросов нам не поступало. Никаких разговоров о проведении этой встречи на нашем стадионе нет», — цитирует Максима Даниленко Sport24.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборную Ирака по футболу пригласили провести товарищеский матч с командой России в Сочи. Соответствующее приглашение Иракской федерации футбола направил РФС.

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