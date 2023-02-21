Сборную Ирака по футболу пригласили провести товарищеский матч с командой России в Сочи

Соответствующее приглашение Иракской федерации футбола направил РФС.

При этом ранее Иракская федерация футбола пригласила сборную России в конце марта провести товарищеский матч национальных команд в Багдаде.

«РФС получил от Иракской федерации футбола предложение сыграть товарищеский матч. Мы благодарны коллегам за инициативу, обсудили ее внутри и направили ответное письмо, в котором предложили провести игру в Сочи», — цитирует сообщение РФС ТАСС.

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