Сборную Ирака по футболу пригласили провести товарищеский матч с командой России в Сочи
Спорт
21.02.2023 21:13
Соответствующее приглашение Иракской федерации футбола направил РФС.
При этом ранее Иракская федерация футбола пригласила сборную России в конце марта провести товарищеский матч национальных команд в Багдаде.
«РФС получил от Иракской федерации футбола предложение сыграть товарищеский матч. Мы благодарны коллегам за инициативу, обсудили ее внутри и направили ответное письмо, в котором предложили провести игру в Сочи», — цитирует сообщение РФС ТАСС.
Читайте также: РФС построит в Сириусе Национальный футбольный центр. Он станет круглогодичной площадкой для тренировок и восстановления всех сборных команд страны.
Популярные новости
- Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Путин заявил о продлении программы бесплатной газификации в России
- Подростка с цепью на ноге в стоге сена обнаружили в Усть-Лабинском районе
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину