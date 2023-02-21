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Сборную Ирака по футболу пригласили провести товарищеский матч с командой России в Сочи

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbornuyu-iraka-po-futbolu-priglasili-provesti-tovarishheskij-match-s-komandoj-rossii-v-sochi
Сборную Ирака по футболу пригласили провести товарищеский матч с командой России в Сочи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соответствующее приглашение Иракской федерации футбола направил РФС.

При этом ранее Иракская федерация футбола пригласила сборную России в конце марта провести товарищеский матч национальных команд в Багдаде.

«РФС получил от Иракской федерации футбола предложение сыграть товарищеский матч. Мы благодарны коллегам за инициативу, обсудили ее внутри и направили ответное письмо, в котором предложили провести игру в Сочи», — цитирует сообщение РФС ТАСС.

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