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Руководившего сочинской «Жемчужиной» Черчесова уволили с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/rukovodivshego-sochinskoj-zhemchuzhinoj-cherchesova-uvolili-s-posta-glavnogo-trenera-vengerskogo-ferentsvarosha
Руководившего сочинской «Жемчужиной» Черчесова уволили с поста главного тренера венгерского «Ференцвароша»
Станислав Черчесов. Фото из соцсетей

Станислав Черчесов был наставником ФК «Жемчужина» из Сочи с 2010 по 2011 годы.

Российского тренера по футболу, несколько лет руководившего венгерским клубом, уволили из-за проигрыша команды в Лиге чемпионов.Игра шла против любительского клуба «КИ Клаксвик» из Фарерских островов. Уже в ходе матча фанаты требовали уволить Черчесова с поста главного тренера. Матч закончился 0:3 в пользу ФК «КИ Клаксвик». Спустя несколько часов после окончания игры президент клуба сообщил об увольнении российского тренера, сообщает РИА «Новости Спорт».

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