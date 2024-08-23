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Руководителя ККХ Виктора Захарченко экстренно госпитализировали в Москве

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/rukovoditelya-kkh-viktora-zaharchenko-ekstrenno-gospitalizirovali-v-moskve
Руководителя ККХ Виктора Захарченко экстренно госпитализировали в Москве
Виктор Захарченко. Видео «Кубань 24»

Состояние здоровья художественного руководителя Кубанского казачьего хора — 86-летнего Виктора Захарченко резко ухудшилось 22 августа в аэропорту Шереметьево.

По словам источника, Виктор Гаврилович пожаловался на боли в области сердца и груди. После этого его осмотрели медики скорой помощи.

Врачи уговорили Захарченко отправиться из аэропорта в больницу для госпитализации, несмотря на то, что он был против этого.

Сейчас худрук Кубанского казачьего хора находится в одной из московской больниц, где пройдет полный медицинский осмотр, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на Telegram-канал «112».

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