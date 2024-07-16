Народный артист РФ Виктор Захарченко стал лауреатом премии Союзного государства

В Беларуси завершился XXXIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Мероприятие проходило с 9 по 15 июля.

Гостей праздника ждали выступления фольклорных коллективов, поп-, рок- и джаз-исполнителей, театральные постановки, мастер-классы и многое другое.

На торжественном открытии «Славянского базара в Витебске» выступил Кубанский казачий хор. Коллектив представил свои лучшие номера, а также вместе с певицей Таисией Повалий ККХ исполнил песню «Верба».

В этот же день состоялось награждение лауреатов премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2023-2024 год. Наградой за создание таких песен, как «Беларусь», «Русь», «Цераз рэчаньку» был удостоен руководитель и главный дирижер Государственного академического Кубанского казачьего хора, композитор Виктор Захарченко. Ее вручал председатель Госсовета Союзного государства, президент Беларуси Александр Лукашенко.

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От России также был номинирован авторский коллектив за проект «Смоленская крепость в артефактах библиотек и архивов Союзного государства».

В рамках фестиваля прошел и гала-концерт «Союзное государство приглашает…». Концертную программу открыли пять творческих коллективов, в том числе и Кубанский казачий хор. Он представил плясовую казачью песню «Трава, моя трава». Также хор исполнил песни «Цераз рэчаньку» и «Родина», обе — в обработке, композитора Виктора Захарченко.