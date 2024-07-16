Народный артист РФ Виктор Захарченко стал лауреатом премии Союзного государства
В Беларуси завершился XXXIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Мероприятие проходило с 9 по 15 июля.
Гостей праздника ждали выступления фольклорных коллективов, поп-, рок- и джаз-исполнителей, театральные постановки, мастер-классы и многое другое.
На торжественном открытии «Славянского базара в Витебске» выступил Кубанский казачий хор. Коллектив представил свои лучшие номера, а также вместе с певицей Таисией Повалий ККХ исполнил песню «Верба».
В этот же день состоялось награждение лауреатов премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2023-2024 год. Наградой за создание таких песен, как «Беларусь», «Русь», «Цераз рэчаньку» был удостоен руководитель и главный дирижер Государственного академического Кубанского казачьего хора, композитор Виктор Захарченко. Ее вручал председатель Госсовета Союзного государства, президент Беларуси Александр Лукашенко.
От России также был номинирован авторский коллектив за проект «Смоленская крепость в артефактах библиотек и архивов Союзного государства».
В рамках фестиваля прошел и гала-концерт «Союзное государство приглашает…». Концертную программу открыли пять творческих коллективов, в том числе и Кубанский казачий хор. Он представил плясовую казачью песню «Трава, моя трава». Также хор исполнил песни «Цераз рэчаньку» и «Родина», обе — в обработке, композитора Виктора Захарченко.