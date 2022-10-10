Руководители краевого МФЦ приняли участие во всероссийском семинаре в Сочи

Видео канала «Кубань 24»

Темой встречи стало обсуждение цифровых коммуникаций и диалога с гражданами в системе работы центров «Мои документы». В мероприятии приняли участие представители более 20 регионов России, в их числе специалисты из Краснодарского края.

В МФЦ региона ежедневно обращаются тысячи граждан. Сервис для них можно сделать удобнее, если использовать социальные сети, отметили в краевом МФЦ.

«Социальные сети сейчас позволяют мгновенно получать актуальную информации по наиболее важным событиям, их функционал позволяет оперативно оповещать граждан о предоставлении новых услуг, сервисов, а также о любых необходимых изменениях и нововведениях. Обратная связь, получаемая при помощи социальных сетей, делает их уникальным инструментом для изучения общественного мнения», — сказала заместитель директора МФЦ Краснодарского края Екатерина Кукоба.

«МФЦ всегда были лидерами цифровых изменений в своей сфере. И, безусловно, на фоне тех системных изменений в цифровой коммуникации, которые проходят сейчас, МФЦ должны стать показательным примером качественной работы с основной целевой аудиторией государства», — сообщил заместитель директора Южно-Российского института управления РАНХиГС Алексей Баранов.

Проекты по внедрению МФЦ, которые начинались в Сочи, признали лучшими практиками не только на региональном, но и на федеральном уровне. Сейчас сеть МФЦ Краснодарского края одна из самых крупных в России.

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