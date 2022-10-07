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В станице Анапской открыли новый офис МФЦ

Общество
07.10.2022 21:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-anapskoj-otkryli-novyj-ofis-mfts
Видео канала «Кубань 24»

До сих пор на территории популярного детского курорта был только один филиал МФЦ, в самой Анапе, и работал он с большой нагрузкой.

В период пандемии, к примеру, был наплыв желающих распечатать сертификаты о вакцинации от ковида.

«Правильно было принято решение открыть офис МФЦ именно здесь, в станице Анапской. Потому что центр будет территориально разведен. Соответственно, жителям, которые проживают здесь и в близлежащих населенных пунктах, будет удобнее и комфортнее добраться до этого офиса», — сказал руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

«У нас более 320 услуг. Все оказываем, и в том, и в этом офисе. Единственное отличие — если подали заявление в одном офисе, то в этом же офисе готовый результат и получаете», — сказал руководитель филиала МФЦ Анапы Кирилл Бородин.

Новый офис сможет принимать до 400 человек в день. В числе первых клиентов — вице-мэр Анапы Виталий Воронов. Он воспользовался случаем, чтобы оформить карту болельщика.

Площадь нового офиса — 612 кв. м, всего 20 окон приема. Есть две точки доступа к порталу «Госуслуги». Для посетителей с детьми предусмотрена детская площадка. Для автомобилистов — парковка. Кроме того, новый офис удобно расположен рядом с остановками общественного транспорта.

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