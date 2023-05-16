Руководители кооператива «Народное достояние» отправятся в колонию за мошенничество в Новороссийске

Приговор в отношении Роксаны Алеврос и Екатерины Святовой вынес Октябрьский районный суд. Их признали виновными в мошенничестве.

Суд установил, что в 2013 году женщины создали кредитно-потребительский кооператив «Народное достояние» и начали активно привлекать деньги людей, обещая им прибыль в размере от 13 до 36% годовых. Для работы организации они арендовали офисы в Новороссийске и Анапе и провели активную рекламную кампанию.

При заключении договоров руководители кооператива убеждали граждан, что их вклады надежно застрахованы и обеспечены залогом недвижимости. Выплаты пайщикам выполняли за счет денег, поступивших от новых участников кооператива. Всего договоры с «Народным достоянием» заключили более 360 человек, они внесли более 226 млн рублей. В 2018 году все офисы организации закрылись. Вкладчики так и не смогли вернуть свои деньги.

Во время судебного заседания женщины не признали свою вину. Рассмотрев материалы уголовного дела, суд назначил им наказание в виде лишения свободы на 4,5 года каждой. Отбывать наказание руководители «Народного достояния» будут в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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