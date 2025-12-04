Руководители агентств инвестиций из регионов РФ проходят стажировку на Кубани
В краевой столице впервые прошла выездная региональная стажировка для членов Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Краснодарского края.
На мероприятии присутствовали гости из разных уголков страны. Началось мероприятие с пленарного заседания с вице-губернатором Кубани Александром Руппелем.
«Это мероприятие важно не только для нашего региона, но и для страны в целом. Мы понимаем, что ситуация непростая. Сегодня опыт, который каждый накопил, мы можем суммировать и в совокупности идти намного быстрее вместе», — отметил Руппель.
Также в ходе стажировки состоялось заседание экспертной площадки «НААИР.Агро» на тему «Еда будущего: от глобальных трендов к реальному производству». Завершилось мероприятие блоком подписаний соглашений и подведением итогов.
