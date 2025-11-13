Устойчивость экономики обсудили на форуме «Россия зовет» в Краснодаре

Площадка объединила банкиров, инвесторов, представителей власти и бизнеса.

Как сохранить устойчивость экономики и поддержать инвестиционную активность на юге страны. Именно этот вопрос стал лейтмотивом сессий форума.



«Регион с огромным потенциалом экономического роста, а также с самым главным богатством региона — это люди, которые здесь строят бизнес, инвестируют в экономику», — говорит управляющий ВТБ в Краснодарском крае, вице-президент банка Сергей Кадакин.

Темы для обсуждения подготовили не только сами эксперты. Каждый участник мог задать вопрос в электронном формате и оперативно получить ответ от спикеров со сцены. Интерактив с обратной связью открыл новые возможности.

«Мы видим, что это очень хорошая площадка для коммуникации с разными уровнями. Это возможность послушать и услышать, что происходит с разных точек зрения — со стороны правительства, бизнеса. Это очень помогает, чтобы работать эффективнее и слаженнее», — отмечает управляющий директор ВТБ Артем Маркин.

Эксперты обсудили инфляцию и курс рубля. Также они оценили рынок акций и динамику ключевой ставки.

«Если говорить об основном тренде, находимся сейчас на ранних этапах цикла снижения ключевой ставки. Если преодолеем этот рубеж в 15% в следующем году, то здесь деловая активность может заметно улучшиться, в том числе в Краснодарском крае», — подчеркивает инвестиционный стратег ВТБ «Мои инвестиции» Алексей Корнилов.

Основное внимание уделили инвестиционному потенциалу юга России.

Форум в Краснодаре стал четвертой площадкой проекта. Миссия этого турне — показать, что сегодня именно регионы становятся точками экономического роста, где формируются новые инвестиционные центры. Форум завершится зимой в Москве. Там эксперты подведут итоги встреч и определят трендовые направления наступающего года.

