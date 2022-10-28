Руководитель подразделения «Россия сегодня» в Симферополе Светлана Бабаева погибла в Крыму

Фото Андрея Епихина/ТАСС

О ее гибели стало известно 28 октября.

Светлана Бабаева погибла в результате несчастного случая во время занятий военно-спортивной стрельбой на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму.

«Света, неугомонная Света — профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за Россию. Рвалась «за ленточку», желая поддержать наших героев. Шальная пуля… Светы, ее энергии и задора нам всем будет очень не хватать…» — сказал гендиректор «России сегодня» Дмитрий Киселев.

Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве. Она окончила юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. В разные годы работала в газетах «Московские новости» и «Известия». С 2004 по 2006 годы была главой представительства РИА «Новости» в Великобритании. После была замглавного редактора в «Московских новостях», шеф-редактором журнала «Профиль». С 2008 года по 2012 год занимала пост шеф-редактора корпункта РИА «Новости» в США.

В период с 2012 по 2013 год была замруководителя объединенной редакции «Московские новости». Ппоследующие три года работала главным редактором интернет-портала «Газета.ру». В 2016 году стала советником МИА «Россия сегодня». С августа 2019 года возглавляла региональное подразделение «Россия сегодня» в Симферополе, сообщает РИА «Новости».

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