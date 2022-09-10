Руководитель «Молодой Гвардии» проголосовал на выборах депутатов ЗСК
Политика
10.09.2022 10:26
Руководитель общественного движения «Молодая Гвардия» Юрий Костомаха принял участие в выборах 10 сентября на избирательном участке в Краснодаре.
«На выборы всегда – как на праздник, особенно приятно, что уже не первый год есть возможность голосовать три дня. Безусловно, повышается нагрузка на избирательные комиссии, но доступность электорального процесса должна быть в приоритете», — сказал Костомаха.
В Краснодарском крае 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00 проходят сразу 102 избирательные кампании, главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края VII созыва.
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