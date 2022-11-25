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Руководитель фонда «Край добра» призвала подарить больным детям чудо на Новый год

Общество
25.11.2022 11:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/rukovoditel-fonda-kraj-dobra-prizvala-podarit-bolnym-detyam-chudo-na-novyj-god
Видео канала «Кубань 24»

В Краснодарском крае с 28 ноября стартует ежегодная благотворительная акция «ДоброЕлка», которую проводит фонд «Край добра».

В первую очередь цель акции — поддержать особенных ребят, которым очень нужны новогодняя сказка и волшебство. Уже 1,5 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья написали о своих заветных желаниях на открытках-снегирях. Например, в подарок дети просят настольные игры и игрушки.

«Я призываю всех жителей Кубани стать участниками нашей традиционной новогодней акции и подарить чудо больным детям, ведь они этого чуда так ждут. Особенно в канун Нового года. Мечты наших детей должны исполняться», — сказала руководитель фонда помощи детям «Край добра» Яна Сторожук.

Стать добрым волшебником для этих детей может любой желающий. Сделать это просто — нужно зайти на сайт доброелка.рф и выбрать любую открытку с просьбой Деду Морозу, затем нажать кнопку «Подарить». Акция «ДоброЕлка» продлится до 18 декабря.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае стартует благотворительная акция «ДоброЕлка».

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