Руководитель энергокомпании задолжал 300 млн рублей электросетям на Кубани

В полиции в июле завершили расследовать уголовное дело в отношении 39-летнего генерального директора энергосбытовой компании Краснодара, которого обвиняют в неисполнении приговора суда и злостном уклонение от выплаты долга электросетевым организациям.

По версии следствия, руководителем фирмы-посредника в сфере энергоснабжения предприятий получал от организаций-потребителей оплату и не перечислял двум электросетевым организациям проценты за их услуги по передаче и распределению электроэнергии заказчикам. За год у компании образовался кредиторский долг перед этими предприятиями в размере более 300 млн рублей. Ранее Арбитражный суд вынес решение о взыскании долга, но мужчина его не погасил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. На период предварительного расследования обвиняемому избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование провела Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, материалы дела передали в Прикубанский районный суд. Обвиняемому грозит до 2 лет лишения свободы.

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