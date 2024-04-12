Бастрыкин поручил вновь возбудить дело из-за отключения света в Старокорсунской

Глава СК России Александр Бастрыкин 11 апреля поручил повторно возбудить уголовное дело в связи с нарушением прав жителей станицы Старокорсунской.

По данным СКР, о нарушении прав жителей Старокорсунского сельского округа сообщили в СМИ. В частности, в публикациях говорилось о том, что дома людей подключены к бесхозяйному энергосетевому оборудованию, которое принадлежало ликвидированному комбинату «Краснодаравтотранс».

«Несмотря на то, что указанные электросети являются потенциально опасными, сотрудники администрации каких-либо мер к разрешению ситуации не принимают и предлагают местным жителям произвести реконструкцию сетей за свой счет. В марте произошел обрыв ЛЭП, который жители устранили самостоятельно, так как аварийные службы на вызовы не реагировали. До настоящего времени права граждан не восстановлены», — говорится в сообщении Информационного центра СК России в Telegram.

Ситуацию взяли под контроль в центральном аппарате ведомства. В СУ СК России по Краснодарскому краю в целях защиты прав граждан 18 марта возбудили уголовное дело.

Позже в прокуратуре Центрального округа Краснодара отменили постановление о возбуждении дела. Следователи СК обжаловали это решение, но безуспешно.

Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

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