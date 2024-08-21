«Руки оторвало ему»: очевидцы рассказали о взрыве в многоэтажке в Новороссийске

В Новороссийске 20 августа в квартире одной из многоэтажек на Анапском шоссе прозвучал взрыв. Погиб 15-летний мальчик, пострадали еще трое подростков (16, 17 и 10 лет). На месте происшествия побывала корреспондент «Кубань 24» Яна Аненкова.

По словам местных жителей, многоэтажка, где произошло ЧП, не была газифицирована, потому версию бытового хлопка отсекли сразу. Предварительной причиной называют детонацию гранаты или самодельного взрывного устройства.

— Как я понял, дети нашли гранату, поигрались с ней и неудачно. В итоге произошел взрыв на 13 этаже. — Руки оторвало ему, видно с гранатой был. А мы сидели возле третьего подъезда. Как бахнули! Стекла полетели мне на спину. — Девочка здесь на лавочке лежала, ей помощь оказывали. Одного ребеночка на руках вынесли, а мальчика — на носилках.

«По словам местных жителей, все произошло в квартире на 13-м этаже. Возле двери следы крови уже вытерли, но о трагедии напоминают красные пятна на лестничной клетке. Тут отчетливо видны отпечатки ступеней, которые ведут на несколько этажей ниже», — сообщает специальный корреспондент «Кубань 24» Яна Анненкова.

Соседи отреагировали на ЧП мгновенно — принесли бинты, оказывали первую помощь, звонили в экстренные службы.

«В панике из квартиры выбежали два подростка. Надо было оказать помощь. В коридоре была маленькая девочка в тяжелом состоянии. В комнате в тяжелом состоянии был подросток. Увидел состояние парня, и понял, что надо останавливать кровь. Выбежала соседка, она помогла. Перевязывали, пытались что-то сделать. Морально не все к этому готовы», — вспоминает очевидец Игорь Замотаев.

Помощь прибыла на место оперативно.

«Взрыв произошел вчера ориентировочно в 17:10-17:15. Были вызваны все экстренные службы: приехали сотрудники полиции, МЧС, пожарная машина. Слава Богу, пожара не произошло», — рассказывает главный инженер управляющей компании ООО «Репино» Александр Служаев.

Прибывшие на место сотрудники обнаружили в квартире тело парня, еще три подростка — 16, 17 и 10 лет — получили тяжелые травмы. Пострадавших экстренно госпитализировали в местную больницу.

«Там брат с сестрой были, его одноклассник и, возможно, его девушка [одноклассника — ред.]», — рассказал очевидец Игорь Замотаев.

Предположительно, травмы нанесла ручная граната дистанционного действия. Предназначена она для поражения живой силы противника в наступательном бою и обороне. Радиус убойного действия осколков — 25 м.

«Граната РГД-5 — ручная, дистанционная. Она была принята на вооружение в 1954 году. Новороссийск в этом отношении является очень опасным городом, потому что каждый день в нем находят взрывоопасные вещества, которые остались после войны. В отличие от продуктов питания, гранаты срока годности не имеют. Потому что все бризантные вещества, например, тротил, сохраняют свои свойства на протяжении длительного времени», — объясняет председатель ветеранской организации ОМОН Андрей Фаниев.

Сейчас проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства случившегося.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при взрыве гранаты в Новороссийске погиб 15-летний подросток, 16-летний мальчик получил сотрясение мозга, 17-летняя девушка — закрытую черепно-мозговую травму, осколочное ранение ноги, контузию, 10-летняя девочка — черепно-мозговую травму, осколочное ранение живота и рваные раны ног.