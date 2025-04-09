Рухнувший БПЛА застрял в бельевых веревках многоэтажки в Ростовской области

Украинский беспилотник самолетного типа на бельевых веревках 9 апреля обнаружили жители многоквартирного дома по улице Платова, 74 в городе Аксай.

В результате падения беспилотника никто не пострадал. Жильцов дома эвакуировали в пункт временного размещения на базе дома культуры «Молодежный» в связи с угрозой детонации дрона. Учеников соседней школы перевели на дистанционное обучение, они вернутся к очным занятиям после разрешения специалистов.

Саперы обезвредили БПЛА. После работы следственных органов жильцам 48 квартир разрешат вернуться домой, пока они находятся в пункте временного размещения и у родственников.

Оперативные службы также выехали в село Бессергеновка Неклиновского района, где фрагменты взрывного устройства сбитого дрона застряли в крыше частного дома на улице Спортивной, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

Читайте также: 67 украинских беспилотников сбили в Краснодарском крае в ночь на 9 апреля. По данным Минобороны России, с 20:00 8 апреля по 06:00 мск 9 апреля дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 158 украинских беспилотников самолетного типа. В небе над Кубанью сбили 67 дронов, еще 7 над Азовским и 6 над Черным морями.

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