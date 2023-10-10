Рухнувшее дерево раздавило иномарку возле гимназии в Сочи

Инцидент произошел утром 10 октября на улице Бытха, 57 около гимназии № 16.

Дерево рухнуло на припаркованную иномарку Mazda, раздавив автомобиль. В результате происшествия никто не пострадал. К счастью, в этот момент в машине никого не было.

Упавшее дерево полностью перегородило проезжую часть на этом участке. Движение транспорта на улице Бытха временно приостановили. Позже прибывшие на место спасатели убрали дерево с дороги.

«Проезд транспорта восстановлен, ветки убраны с проезжей части», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Муниципальном центре управления Сочи.

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