Галина Навазова: команда «Кубань 24» по праву завоевала народную любовь

Медиахолдингу «Кубань 24» 1 декабря исполнилось 26 лет.

Вице-губернатор Александр Руденко и руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Навазова поздравили коллектив медиахолдинга.

«Несмотря на все вызовы времени, вы каждый день показывали, как развивается Краснодарский край. У коллектива неравнодушных профессионалов одна дорога — только вперед», — сказал Руденко.

Галина Навазова отметила, что «Кубань 24» — это команда профессионалов, объединенных общей идеей и любовью к своему делу. Также она подчеркнула, что медиакомпания известна далеко за пределами края.

«Вы формируете новостную повестку, отражаете острые вопросы, помогаете решать проблемы в разных сферах жизни кубанцев. Ваш вклад в развитие региона бесценен. Команда «Кубань 24» по праву завоевала народную любовь — а это больше, чем статистические показатели аналитики просмотров, которые, к слову, тоже внушительные», — сказала Навазова.

Медиахолдинг «Кубань 24» начал свою историю 1 декабря 1999 года. В самом начале пути в нем работали 70 человек, и было три отдела — информации, художественных программ и радио. Сегодня «Кубань 24» — это единственный региональный телеканал с круглосуточным собственным вещанием. В эфире, помимо информационной программы «Факты», выходят документальные фильмы, ток-шоу и художественные программы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

