Рубль укрепился после решения Центробанка повысить ключевую ставку

После решения Центробанка повысить ключевую ставку до 15%, курсы доллара и евро на Мосбирже начали снижаться.

До публикации решения ЦБ, доллар продавался на бирже за 93,32 рубля, а евро — за 98,59 рублей.

В 13:30 доллар подешевел на 1,13% и находился на уровне 92,9 рублей. Евро упал на 1,41% до 98,19 рублей. К 13:50 курс евро опустился на 1,63% ниже 98 рублей впервые с 5 июля и составил 97,97 рублей

К 14:00 курс доллара продолжил снижаться и опустился до отметки 92,67 рубля. Евро еще подешевел — до 97,88 рублей, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 октября Центробанк объявил о повышении ключевой ставки на 2% — с 13 до 15% годовых. Изменения вступят в силу с 30 октября.