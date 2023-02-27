Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

РСТ: на 15% выросла стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rst-na-15-vyrosla-stoimost-letnego-otdyha-v-krasnodarskom-krae
РСТ: на 15% выросла стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 27 февраля сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

По его словам, в предстоящий летний сезон ожидается рост цен на отдых и в России, и за границей. В Краснодарском крае при этом загрузка отелей может составить до 100%.

«Краснодарский край значительно поднимает цены — минимум на 15%, по нашим данным. Но, например, на фоне Краснодарского края в выгодном свете представлена Абхазия как направление демократичных цен. И сейчас мы видим большой спрос и большой объем продаж», — сказал Уманский.

Президент союза туриндустрии добавил, что предстоящий сезон не будет сильно отличаться от предыдущего. На отдых по стране уже сейчас отмечается высокий спрос. Ключевым фактором туризма остается транспортная доступность, сообщает ТАСС.

Читайте также: более 155 млн рублей направят на развитие туризма в Краснодарском крае.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Житель Москвы без прав снес 14 метров ограждения и протаранил 4 припаркованные машины в Краснодаре
Житель Москвы без прав снес 14 метров ограждения и протаранил 4 припаркованные машины в Краснодаре
Два человека пострадали в массовом ДТП в центре Краснодара
Два человека пострадали в массовом ДТП в центре Краснодара
Прощеное воскресенье: что делать нельзя, что можно и как нужно просить прощения
Прощеное воскресенье: что делать нельзя, что можно и как нужно просить прощения
С 27 февраля во всех поликлиниках Краснодарского края пройдет «Неделя мужского здоровья»
С 27 февраля во всех поликлиниках Краснодарского края пройдет «Неделя мужского здоровья»
В Краснодаре снесли незаконные магазины на улице Российской
В Краснодаре снесли незаконные магазины на улице Российской
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. Власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля
  3. Валерий Газзаев назвал удручающим свое впечатление от игры ФК «Краснодар»
  4. СМИ: Олимпийские объекты в Сочи в течение 2-3 месяцев может выкупить семейство Ткачева
  5. В Адыгее во время взрыва газового баллона в частном доме пострадала пенсионерка
  6. В Сочи спасатели доставили на берег рыбаков, у которых в море заглох катер
Прямой эфир
Мы в соцсетях