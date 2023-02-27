РСТ: на 15% выросла стоимость летнего отдыха в Краснодарском крае

Об этом 27 февраля сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

По его словам, в предстоящий летний сезон ожидается рост цен на отдых и в России, и за границей. В Краснодарском крае при этом загрузка отелей может составить до 100%.

«Краснодарский край значительно поднимает цены — минимум на 15%, по нашим данным. Но, например, на фоне Краснодарского края в выгодном свете представлена Абхазия как направление демократичных цен. И сейчас мы видим большой спрос и большой объем продаж», — сказал Уманский.

Президент союза туриндустрии добавил, что предстоящий сезон не будет сильно отличаться от предыдущего. На отдых по стране уже сейчас отмечается высокий спрос. Ключевым фактором туризма остается транспортная доступность, сообщает ТАСС.

Читайте также: более 155 млн рублей направят на развитие туризма в Краснодарском крае.