Кондратьев: более 155 млн рублей направят на развитие туризма в Краснодарском крае
Деньги выделят в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
По словам губернатора Вениамина Кондратьева, на развитие туризма в Краснодарском крае направят более 155 млн рублей.
«Рассчитываем поддержать около 20 новых проектов, направленных на обустройство пляжей и развитие национального туристского маршрута. Также в этом году планируем помочь средствам размещения, готовым повышать свой уровень, проводить ремонт и обновление номерного фонда. Для этого из краевого бюджета будут выделены субсидии на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на реновацию», — отметил глава региона.
Вениамин Кондратьев добавил, что такие меры позволят обеспечить отдыхающих качественными и комфортными отелями и гостиницами. После разработки критериев конкурсного отбора заявление на субсидии можно будет направить в министерство курортов, туризма и олимпийского наследия.
В 2022 году в рамках нацпроекта создали проект «Винные дороги Краснодарского края». Он объединяет 20 виноделен и более сотни гостиниц и ресторанов. Сейчас маршрут уже принимает организованные группы туристов.
Также Вениамин Кондратьев напомнил, что к началу летнего курортного сезона в регионе оборудуют 13 автокемпингов и 14 пляжей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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