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РПЦ: заразившийся COVID-19 патриарх Кирилл переносит болезнь в легкой форме

Общество
07.10.2022 13:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/rpts-zarazivshijsya-covid-19-patriarh-kirilla-perenosit-bolezn-v-legkoj-forme
РПЦ: заразившийся COVID-19 патриарх Кирилл переносит болезнь в легкой форме
Патриарх Кирилл. Фото hudeem5minut.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл активно лечится и работает на дому.

«Заболевание святейшего патриарха протекает в легкой форме. Предстоятель продолжает активно работать и проходит курс лечения в домашних условиях», — говорится в сообщении РПЦ.

Из-за COVID-19 патриарх Кирилл не возглавит богослужения в дни памяти преподобного Сергия Радонежского 8 и 9 октября в Троице-Сергиевой Лавре и Донском ставропигиальном монастыре, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 30 сентября в РПЦ сообщили о том, что патриарх Кирилл заболел коронавирусом.

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