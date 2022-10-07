РПЦ: заразившийся COVID-19 патриарх Кирилл переносит болезнь в легкой форме
Общество
07.10.2022 13:31
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл активно лечится и работает на дому.
«Заболевание святейшего патриарха протекает в легкой форме. Предстоятель продолжает активно работать и проходит курс лечения в домашних условиях», — говорится в сообщении РПЦ.
Из-за COVID-19 патриарх Кирилл не возглавит богослужения в дни памяти преподобного Сергия Радонежского 8 и 9 октября в Троице-Сергиевой Лавре и Донском ставропигиальном монастыре, сообщает РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 30 сентября в РПЦ сообщили о том, что патриарх Кирилл заболел коронавирусом.
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