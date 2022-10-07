РПЦ: заразившийся COVID-19 патриарх Кирилл переносит болезнь в легкой форме

Патриарх Кирилл. Фото hudeem5minut.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл активно лечится и работает на дому.

«Заболевание святейшего патриарха протекает в легкой форме. Предстоятель продолжает активно работать и проходит курс лечения в домашних условиях», — говорится в сообщении РПЦ.

Из-за COVID-19 патриарх Кирилл не возглавит богослужения в дни памяти преподобного Сергия Радонежского 8 и 9 октября в Троице-Сергиевой Лавре и Донском ставропигиальном монастыре, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 30 сентября в РПЦ сообщили о том, что патриарх Кирилл заболел коронавирусом.