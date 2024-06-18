Роженицам из Ленинградского района временно придется ездить за 45 км в Каневскую

Роддом в станице Ленинградской будет закрыт с 1 по 14 июля из-за плановой дезинфекции.

В это время рожениц из Ленинградской будут готовы принять в Каневском межрайонном перинатальном центре. В этом случае до медучреждения придется преодолеть более 45 км.

Также будущих мам будут принимать в Краевом перинатальном центре и Краевой клинической больнице № 2. Путь до Краснодара составит более 170 км.

Плановая госпитализация пациенток гинекологического профиля будет осуществляться в гинекологическое отделение Каневской ЦРБ, пишет газета «Степные зори».

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