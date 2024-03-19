Полицейские экстренно доставили роженицу в родильное отделение в Краснодаре

Вечером 15 марта у женщины за рулем начались внезапные роды, она обратилась за помощью к сотрудникам полиции.

Краснодарка была за рулем личного автомобиля, когда начались схватки. Она решила оставить машину и вызвать скорую помощь, а также обратилась к сотрудникам полиции с просьбой сопроводить ее до роддома.

Правоохранители решили лично доставить роженицу до медучреждения.

«Были очень большие пробки. Скорую вызывать отпала необходимость, в течение получаса я была доставлена в родильное отделение. И в скором времени на свет появилась девочка. Выражаю огромную благодарность сотрудникам за оказанную помощь!», — приводит слова женщины пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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