Инспекторы ГАИ сопроводили роженицу из Темрюка в Анапу

Мужчина обратился к госавтоинспекторам, лейтенантам полиции на федеральной трассе в Темрюкском районе.

Он рассказал, что в его машине сидит беременная супруга, у которой начались роды — будущие родители боялись не успеть в больницу.

Правоохранители сопроводили автомобиль с роженицей к роддому в Анапе, где она родила девочку. В день выписки полицейские поздравили семью с рождением дочери и подарили им детское автокресло, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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