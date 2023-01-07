Рождество в Краснодаре: программа праздничных мероприятий
В Рождество в Краснодаре пройдут театрализованные представления, концерты и квесты, основной тематикой которых стали русский фольклор и сказки.
С 12:00 7 января в Храме Святого апостола Андрея Первозванного пройдет рождественская театрализованная игровая программа «Как девицы-сестрицы Рождество встречали».
Также с 12:00 в Чистяковской Роще организуют игровую программу «Дарит искры волшебства — светлый праздник Рождества!», в парке «Солнечный Остров» пройдет мастер-класс «Рождественский сувенир». В Городском Саду проведут игровую программу «Рождество в январе — праздник детворе!».
Кроме того, в 12:00 в ДК Западного внутригородского округа на Проспекте Чекистов, 31 начнется концерт хора ветеранов-инвалидов «Любаша», в Центре творчества и досуга поселка Лазурного пройдет концерт «Мелодия Рождества».
С 14:00 в парке имени 30-летия Победы организуют игровую квест-программу «Музыка Рождества».
В 15:00 в храме Святого преподобного Сергия Радонежского начнется рождественская театрализованная программа «Как девицы-сестрицы Рождество встречали», а в парке «Солнечный Остров» пройдет концерт коллективов художественной самодеятельности «Рождественские встречи».
Подробное расписание мероприятий, которые пройдут в городе до 9 января, можно ознакомиться по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: мэр Краснодара поздравил жителей Кубани с Рождеством Христовым.
- «Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
- Женщина и 10-летний мальчик пострадали в ДТП в Адыгее
- В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней
- Новый глава департамента информполитики Краснодара доставил партию спецгруза в ДНР
- Вылетел с трассы: лыжник погиб после столкновения на спуске с горы Эльбрус
- На «Прямую линию» Вениамина Кондратьева поступило свыше 600 обращений