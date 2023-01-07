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Рождество в Краснодаре: программа праздничных мероприятий

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rozhdestvo-v-krasnodare-programma-prazdnichnyh-meropriyatij
Рождество в Краснодаре: программа праздничных мероприятий
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Рождество в Краснодаре пройдут театрализованные представления, концерты и квесты, основной тематикой которых стали русский фольклор и сказки.

С 12:00 7 января в Храме Святого апостола Андрея Первозванного пройдет рождественская театрализованная игровая программа «Как девицы-сестрицы Рождество встречали».

Также с 12:00 в Чистяковской Роще организуют игровую программу «Дарит искры волшебства — светлый праздник Рождества!», в парке «Солнечный Остров» пройдет мастер-класс «Рождественский сувенир». В Городском Саду проведут игровую программу «Рождество в январе — праздник детворе!».

Кроме того, в 12:00 в ДК Западного внутригородского округа на Проспекте Чекистов, 31 начнется концерт хора ветеранов-инвалидов «Любаша», в Центре творчества и досуга поселка Лазурного пройдет концерт «Мелодия Рождества».

С 14:00 в парке имени 30-летия Победы организуют игровую квест-программу «Музыка Рождества».

В 15:00 в храме Святого преподобного Сергия Радонежского начнется рождественская театрализованная программа «Как девицы-сестрицы Рождество встречали», а в парке «Солнечный Остров» пройдет концерт коллективов художественной самодеятельности «Рождественские встречи».

Подробное расписание мероприятий, которые пройдут в городе до 9 января, можно ознакомиться по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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