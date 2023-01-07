Мэр Краснодара поздравил жителей Кубани с Рождеством Христовым
Глава краевой столицы Евгений Наумов принял участие в праздничной литургии в Свято-Екатерининском кафедральном соборе.
Наумов отметил, что Рождество — это особенный праздник для православных. Это время, когда сердца и дома наполняются добром и милосердием.
«Поздравляю всех краснодарцев с Рождеством Христовым и хочу пожелать отпраздновать этот светлый семейный праздник в кругу своих родных», — сказал Наумов.
Он подчеркнул, что сегодня особенно важны семейные ценности и духовное единение.
«Не все краснодарцы сегодня могут быть рядом со своими семьями — военнослужащие днём и ночью отстаивают целостность нашей Родины. Им — отдельные слова благодарности. Мы верим, что добро и правда обязательно восторжествуют! Искренне желаю всем заботы близких, любви, счастья и благополучия. С праздником!», — написал Наумов в Telegram.
Праздничные богослужения проходят в 52 церквях и соборах православных приходов Краснодара. Во всех городских храмах обеспечен общественный порядок и пожарная безопасность, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: Кондратьев поздравил жителей Кубани с Рождеством Христовым.
- «Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
- Женщина и 10-летний мальчик пострадали в ДТП в Адыгее
- В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней
- Из-за дождя отменили все культурно-массовые мероприятия в парках Краснодара
- Вылетел с трассы: лыжник погиб после столкновения на спуске с горы Эльбрус
- Первые два пролета левой стороны Крымского моста установят до конца января