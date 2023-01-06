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Кондратьев поздравил жителей Кубани с Рождеством Христовым

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-zhitelej-kubani-s-rozhdestvom-hristovym
Кондратьев поздравил жителей Кубани с Рождеством Христовым
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял участие в богослужении в Свято-Екатерининском кафедральном соборе.

Глава Кубани поздравил всех православных с Рождеством Христовым и пожелал гармонии, душевного тепла и любви.

«Это один из главных и любимых христианских праздников. Он объединяет, дарит веру в добро, напоминает, как важно делиться с близкими заботой и вниманием. Сегодня во всех храмах Кубани звучат молитвы о здравии, благополучии, помощи в делах. Уверен, особая сила Рождества поможет нам жить в мире, согласии и преодолеть все трудности. Пусть каждый дом будет наполнен гармонией, душевным теплом и любовью», — написал Кондратьев в Telegram.

Праздничное богослужение в Свято-Екатерининском кафедральном соборе проводит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. В Рождественскую ночь литургии проходят в более чем в 500 церквях и соборах Кубани.

Литургия в храме Рождества Христова пройдет 8 января с 9:00. В Екатерининском кафедральном соборе с 17:00 пройдет вечерня, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Рождественскую ночь общественный транспорт в Сочи будет ходить до 3:00.

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