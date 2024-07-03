Рождественскую набережную в ЮМР отремонтировали в Краснодаре

Строители закончили работы еще в июне. Специалисты уложили плитку и высадили клумбы.

Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал, что теперь благоустроенный путь вдоль реки стал более зеленым, уютным и безопасным. По словам главы города, на ближайшем субботнике жители Западного округа покрасят парапет.

«Уже по новой плитке гуляют семьи, проезжают велосипедисты. Любители тихой рыбалки закидывают удочки. Есть площадка, которую можно использовать креативно: устраивать игры, небольшие концерты. Обновленная набережная подходит для разных видов досуга», ― написал Наумов в Telegram.

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