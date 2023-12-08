Рождественская ярмарка в Краснодаре откроется с 26 декабря

Главная городская ярмарка будет работать до 8 января с 10:00 до 22:00 на Пушкинской площади возле Красной, 5.

Жители и гости Краснодара на Рождественской ярмарке смогут купить украшения и сувениры, а также попробовать разные напитки и блюда. Для посетителей также подготовят тематическую фотозону и резиденцию Деда Мороза. Торговые точки украсят гирляндами и декором.

«Такую ярмарку мы проводим каждый год — это уже стало доброй традицией. Уверены, что и в этом году она будет пользоваться популярностью», — сказала глава управления торговли и бытового обслуживания Ольга Ольшанская.

Город постепенно готовится к новогодним праздникам. На Главной городской площади установили 22-метровую ель, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: акция «Новогодняя посылка солдату» стартовала в Краснодаре. Поддержать военнослужащих, направив новогоднюю посылку, может каждый желающий до 15 декабря.