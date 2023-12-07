Акция «Новогодняя посылка солдату» стартовала в Краснодаре

Поддержать военнослужащих, направив новогоднюю посылку, может каждый желающий до 15 декабря.

Пункты сбора гуманитарной помощи работают на улице Володи Головатого, 174, ежедневно с 10:00 до 18:00, на улице Сормовской, 5/1 в автошколе «Ника» с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, а также на Московской, 148, лит 1 в автошколе «Ника» с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

Организатором выступает благотворительный фонд «Добро и Дело».

«Посылка к празднику с письмом солдату с новогодней атмосферой, с теплом родного дома — что может быть важнее? На сегодняшний день собрано, передано и доставлено «за ленточку» 6 тыс. посылок объемом почти 30 т. Благодарны всем, кто поддержал нашу акцию и планирует это сделать в ближайшее время. Сейчас особенно важно продолжить нашу помощь, бойцы ждут, они должны чувствовать поддержку общества, всех нас», — сказала директор фонда Анна Артемьева.

Уточняется, что упаковывать гумпомощь нужно в коробку такого объема, чтобы ее можно было легко поднять. Также необходимо красиво упаковать посылку и подписать, указав свое имя и название акции. Если вы собираетесь направить военнослужащим больше 30 коробок, волонтеры фонда заберут их сами.

Подробную информацию о фонде и акции можно узнать на сайте или по телефону: +7 (988) 245-99-77.

Читайте также: Кондратьев исполнил желания 5 детей в благотворительной акции «Доброелка».