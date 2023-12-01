Кондратьев исполнил желания 5 детей в благотворительной акции «Доброелка»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 1 декабря рассказал об участии в акции фонда «Край добра».

«Выбрал снегирей с желаниями детей, которые особенно нуждаются в нашей поддержке. Это уже стало доброй декабрьской традицией и, надеюсь, привнесет в будни этих мальчишек и девчонок немного новогоднего чуда. Вместе мы сможем исполнить все новогодние мечты ребят. Принять участие в акции несложно — достаточно просто выбрать снегиря с пожеланием ребенка на сайте доброелка.рф. А сами сюрпризы под елку детям доставят волонтеры», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Глава Кубани исполнит желания семилетней Софии и пятилетнего Гордея из Краснодара — они хотят беспроводные наушники и конструктор. Также заветные подарки получат 11-летние Матвей из Темрюкского района и Софья из Лабинского района — палатку-домик и шкатулку для украшений. Картину по номерам на холсте передадут 12-летней Елизавете из Тихорецкого района.

Акция «Доброелка» проходит на Кубани каждый год. В этом году она стартовала в конце ноября и продлится до 20 декабря. Сейчас собрали уже более 460 подарков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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