Росздравнадзор: жизненно-важные препараты с начала года подорожали на 0,5%
Общество
25.02.2023 13:38
Об этом в ведомстве сообщили 25 февраля. Рост цен в январе-феврале сопоставим с аналогичным показателем прошлого года.
«По данным мониторинга, в январе — текущий период февраля 2023 года уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился на 0,5%», — сообщает пресс-служба Росздравнадзора в Telegram.
Ведомство постоянно проводит мониторинг цен на более 800 препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств, применяемых при оказании медпомощи.
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