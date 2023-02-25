Росздравнадзор: жизненно-важные препараты с начала года подорожали на 0,5%

Об этом в ведомстве сообщили 25 февраля. Рост цен в январе-феврале сопоставим с аналогичным показателем прошлого года.

«По данным мониторинга, в январе — текущий период февраля 2023 года уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился на 0,5%», — сообщает пресс-служба Росздравнадзора в Telegram.

Ведомство постоянно проводит мониторинг цен на более 800 препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств, применяемых при оказании медпомощи.

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