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Росздравнадзор проверит информацию о бригаде «скорой» в Сочи, которая час ехала к пациенту

Происшествия
12.09.2022 17:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/roszdravnadzor-proverit-informatsiyu-o-brigade-skoroj-v-sochi-kotoraya-chas-ehala-k-patsientu
Росздравнадзор проверит информацию о бригаде «скорой» в Сочи, которая час ехала к пациенту
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В СМИ появилась информация о том, что в Сочи бригада скорой помощи ехала к пациенту около часа. Этой новостью заинтересовались в Росздравнадзоре.

«По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит качество и своевременность медицинской помощи пожилому мужчине, которому, по сообщениям СМИ, стало плохо на транспортной остановке, а бригада скорой помощи приехала на место вызова спустя час», — говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора.

Ранее в соцсетях сообщили, что 8 сентября пожилому мужчине стало плохо на остановке общественного транспорта в центре Сочи. Очевидцы вызвали бригаду скорой помощи по номеру 112. Медики приехали примерно через час, но было уже поздно. Мужчина, у которого резко ухудшилось самочувствие, скончался возле дороги.

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