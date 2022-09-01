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Краснодарский край получит новые машины скорой помощи и школьные автобусы

Общество
01.09.2022 12:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-poluchit-novye-mashiny-skoroj-pomoshhi-i-shkolnye-avtobusy
Краснодарский край получит новые машины скорой помощи и школьные автобусы
Фото prizyv.ru

По поручению президента до конца 2022 года в регионы России поступит свыше 1,2 тыс. машин скорой помощи. На эти цели выделено 6 млрд рублей.

Согласно документу, Краснодарский край за счет федерального бюджета получит 25 машин скорой медицинской помощи, а также 55 школьных автобусов разной вместительности.

Так, поставят три школьных автобуса на 10-12 человек, восемь — от 13 до 20. Также закупят 20 автобусов вместимостью до 24 человек, а еще 24 — от 25 до 31 пассажира.

В течение 2021–2023 годов за счет средств федерального бюджета должно быть закуплено не менее 5 тыс. машин скорой помощи для сельских поселений ежегодно, сообщает пресс-служба правительства РФ.

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