Ростуризм попросил отельеров вернуть деньги за бронь мобилизованным
Экономика
30.09.2022 10:12
Об этом 30 сентября сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она направила отельерам и туроператорам письма с просьбой помочь туристам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации.
«Попросила коллег в приоритетном порядке возвращать денежные средства за такие туры и брони в отелях – по возможности, без удержания фактически понесенных расходов», — написала Догузова в Telegram.
Глава Ростуризма подчеркнула, что она понимает всю сложность ситуации для владельцев отелей, однако просит бизнес найти решения, учитывающие интересы туристов, подпавших под частичную мобилизацию.
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