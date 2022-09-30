Ростуризм попросил отельеров вернуть деньги за бронь мобилизованным

Зарина Догузова. Фото t.me/doguzova_zv

Об этом 30 сентября сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она направила отельерам и туроператорам письма с просьбой помочь туристам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации.

«Попросила коллег в приоритетном порядке возвращать денежные средства за такие туры и брони в отелях – по возможности, без удержания фактически понесенных расходов», — написала Догузова в Telegram.

Глава Ростуризма подчеркнула, что она понимает всю сложность ситуации для владельцев отелей, однако просит бизнес найти решения, учитывающие интересы туристов, подпавших под частичную мобилизацию.

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