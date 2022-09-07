Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Ростуризм до конца года представит предложения по созданию морских курортов

Общество
07.09.2022 16:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosturizm-do-kontsa-goda-predstavit-predlozheniya-po-sozdaniyu-morskih-kurortov
Ростуризм до конца года представит предложения по созданию морских курортов
Фото пресс-службы администрации Сочи

Первые предложения по созданию новых морских курортов на берегах Черного, Азовского, Каспийского и Балтийского морей Ростуризм представит до конца года. Об этом сообщила глава федеральной службы Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме.

Догузова отметила, что в современных условиях необходимо строить свои новые морские курорты со всей инфраструктурой.

По ее словам, первые очереди новых морских курортов вместимостью до 10 млн человек при должном подходе и грамотном планировании можно запустить в течение 5-7 лет.

«При создании морских курортов следует избегать хаотичной застройки, так как она может испортить впечатление от отпуска», — подчеркнула Догузова.

Курорты должны предназначаться в первую очередь для семейного отдыха.

Догузова также сообщила, что Ростуризм при этом продолжит заниматься обновлением инфраструктуры и строительством отелей на уже существующих российских морских курортах, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Краснодарском крае уже приняли более 200 заявок на конкурс «Курортный Олимп».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Анапе отменили концерт Сергея Лазарева
В Краснодаре неадекватная женщина устроила стриптиз на улице Промышленной
В Краснодаре неадекватная женщина устроила стриптиз на улице Промышленной
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Прокуратура: девятиклассник выпрыгнул из окна школы в Краснодаре после вызова к директору за курение
Платный вход или карта? Неизвестные устройства появились у японского сада в парке «Краснодар»
Платный вход или карта? Неизвестные устройства появились у японского сада в парке «Краснодар»
В Новороссийске водолазы проверят дно на пляже «Кристалл» на наличие фосфора
В Новороссийске водолазы проверят дно на пляже «Кристалл» на наличие фосфора
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. ФСБ задержала более 90 подпольных оружейников в Краснодарском крае и еще 39 регионах РФ
  2. В Крымском районе полиция начала проверку видеозаписи, на которой подросток бьет женщину
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Латвия, Эстония и Литва договорились ограничить въезд жителям России
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях