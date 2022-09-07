Ростуризм до конца года представит предложения по созданию морских курортов
Первые предложения по созданию новых морских курортов на берегах Черного, Азовского, Каспийского и Балтийского морей Ростуризм представит до конца года. Об этом сообщила глава федеральной службы Зарина Догузова на Восточном экономическом форуме.
Догузова отметила, что в современных условиях необходимо строить свои новые морские курорты со всей инфраструктурой.
По ее словам, первые очереди новых морских курортов вместимостью до 10 млн человек при должном подходе и грамотном планировании можно запустить в течение 5-7 лет.
«При создании морских курортов следует избегать хаотичной застройки, так как она может испортить впечатление от отпуска», — подчеркнула Догузова.
Курорты должны предназначаться в первую очередь для семейного отдыха.
Догузова также сообщила, что Ростуризм при этом продолжит заниматься обновлением инфраструктуры и строительством отелей на уже существующих российских морских курортах, сообщает ТАСС.
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