Ростуризм дал рекомендации отдыхающим в Крыму
Общество
10.10.2022 14:47
Туристам в Крыму нужно держать связь с туроператором. Компаниям рекомендовано продлевать путевки на ближайшие даты. А тем, кого еще не отправился в Крым, посоветовали переносить отдых или менять направление.
Деньги за неиспользованные билеты должны вернуть без удержания сборов. Сдавать их нужно там, где они были куплены. Изменения в расписании поездов отражаются на сайте перевозчика.
Для туристов круглосуточно работает горячая линия Ростуризма, можно проконсультироваться по интересующим вопросам по телефону: 8-800-707- 97-41. Кроме того, действует прямой телефон краевого министерства курортов. По номеру 8-800-200-60-90 можно узнать расписание работы паромной переправы и схему сухопутного объезда.
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