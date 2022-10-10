Ростуризм дал рекомендации отдыхающим в Крыму

Видео канала «Кубань 24»

Туристам в Крыму нужно держать связь с туроператором. Компаниям рекомендовано продлевать путевки на ближайшие даты. А тем, кого еще не отправился в Крым, посоветовали переносить отдых или менять направление.

Деньги за неиспользованные билеты должны вернуть без удержания сборов. Сдавать их нужно там, где они были куплены. Изменения в расписании поездов отражаются на сайте перевозчика.

Для туристов круглосуточно работает горячая линия Ростуризма, можно проконсультироваться по интересующим вопросам по телефону: 8-800-707- 97-41. Кроме того, действует прямой телефон краевого министерства курортов. По номеру 8-800-200-60-90 можно узнать расписание работы паромной переправы и схему сухопутного объезда.

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