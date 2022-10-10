Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Ростуризм дал рекомендации отдыхающим в Крыму

Общество
10.10.2022 14:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/rosturizm-dal-rekomendatsii-otdyhayushhim-v-krymu
Видео канала «Кубань 24»

Туристам в Крыму нужно держать связь с туроператором. Компаниям рекомендовано продлевать путевки на ближайшие даты. А тем, кого еще не отправился в Крым, посоветовали переносить отдых или менять направление.

Деньги за неиспользованные билеты должны вернуть без удержания сборов. Сдавать их нужно там, где они были куплены. Изменения в расписании поездов отражаются на сайте перевозчика.

Для туристов круглосуточно работает горячая линия Ростуризма, можно проконсультироваться по интересующим вопросам по телефону: 8-800-707- 97-41. Кроме того, действует прямой телефон краевого министерства курортов. По номеру 8-800-200-60-90 можно узнать расписание работы паромной переправы и схему сухопутного объезда.

Читайте также: на подъездах к Крымскому мосту со стороны Кубани ликвидировали автомобильные заторы.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
На Крымском мосту открыли двустороннее движение
На Крымском мосту открыли двустороннее движение
В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
В Краснодаре из горящей многоэтажки спасли и эвакуировали 35 человек
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев посетили приборный завод «Каскад» в Краснодаре
Денис Мантуров и Вениамин Кондратьев посетили приборный завод «Каскад» в Краснодаре
Внимание, фейк: в сетях распространяют старое видео с якобы моментом повреждения Крымского моста
Внимание, фейк: в сетях распространяют старое видео с якобы моментом повреждения Крымского моста
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Новая фобия: в Краснодаре лифт едва не стал гильотиной для пассажира
  2. Шампанского всем! В Сочи зять украл у женщины 2 млн рублей и прокутил их за несколько часов
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. Летевший в Сочи самолет из-за непогоды ушел на запасной аэродром
  5. На Керчерской паромной переправе скопилось порядка 700 грузовиков
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях