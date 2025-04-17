Ространснадзор снял запрет на работу нефтеналивного причала в Новороссийске

Ведомство отменило запрет на работу 8-го нефтеналивного причала Новороссийского морского торгового порта (НМТП) после того, как компания выполнила предписания.

Согласно постановлению Ленинского районного суда Новороссийска, НМТП в ходе проверки устранил нарушения, но не предоставил проверяющим документы, которые подтверждают, что причал нефтеперевалочного комплекса «Шесхарис» соответствует техническому регламенту.

Позднее представитель Ространснадзора сообщил суду, что ведомство получило от компании необходимые сведения и материалы, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работу 8-го нефтеналивного причала Новороссийского морского торгового порта, входящего в группу «Транснефть», приостановили по результатам внеплановой проверки.

Подобные мероприятия проводят в морских портах Новороссийска, Тамани, Туапсе и других черноморских городов. Поводом для них стало крушение танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года. Специалисты проверяют, как в портах выполняют требования по предотвращению загрязнения Черного моря нефтью и нефтепродуктами.

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