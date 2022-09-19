Ростовский «Горизонт» требует от краснодарских компаний 3,5 млн рублей за использование слова «горизонт»
Общество
19.09.2022 15:08
ТК «Горизонт» из Ростова-на-Дону подал иск к компании из Краснодара. Якобы ТРЦ «Новый горизонт» использует в названии чужой товарный знак.
В начале 2022 года Арбитражный суд Краснодарского края приступил к рассмотрению иска к Виталию Мартынову. Также иск подан трем компаниям: ООО «УК Горизонт», аптечной сети ООО «Юг-Биосфера» и АО «Тандер». Вероятно, они использовали обозначение «Новый горизонт» в своей рекламе.
Ростовский «Горизонт» требует запрета использовать обозначения, похожие на его товарный знак, а также намерен получить компенсацию в размере 3,5 млн рублей, сообщает «Город N».
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