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«Ростовский бройлер» стал хозяином двух птицефабрик в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rostovskij-brojler-stal-hozyainom-dvuh-ptitsefabrik-v-krasnodarskom-krae
«Ростовский бройлер» стал хозяином двух птицефабрик в Краснодарском крае
Фото PublicDomainPictures, pixabay.com

Теперь компании принадлежат «Первомайская инкубаторно-птицеводческая станция» и «Птицефабрика Уманская».

В прошлом году чистая прибыль «Первомайской инкубаторно-птицеводческой станции» составила 113,5 млн рублей при выручке свыше 1 млрд, а прибыль «Птицефабрики Уманской» — 102 тыс. рублей при выручке в 7,5 млн рублей.

По результатам 2022 года птицеводческий комплекс «Ростовский бройлер», который принадлежит компании из Ставропольского края, получил чистую прибыль в размере 370,7 млн рублей. В предыдущий отчетный период убыток предприятия составил 192,6 млн рублей. Так, выручка от продаж выросла более чем в 6,5 раза — до 7,2 млрд рублей, сообщает «РБК».

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