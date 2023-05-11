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Активы обанкротившегося белгородского племзавода выкупила семья предпринимателей из Краснодара

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/aktivy-obankrotivshegosya-belgorodskogo-plemzavoda-vykupila-semya-predprinimatelej-iz-krasnodara
Активы обанкротившегося белгородского племзавода выкупила семья предпринимателей из Краснодара
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Директор компании «Океан» из Краснодарского края Владимир Солдатов выкупил активы ЗАО «Племзавод «Разуменский» за 47,2 млн рублей. Ранее совладелец Краснодарской рыбной компании Евгений Солдатов купил активы ОАО «Валуйский ликеро-водочный завод» за 31,7 млн рублей.

Единым лотом на торгах приобрели земельный участок, площадь которого составила 182 тыс. кв. м. В лот также вошли тепличный комплекс, конюшня и несколько других зданий. Кроме того, на торгах продали свыше 300 коров, быков и телок, а также нетелей. Начальная цена торгов составила 54,6 млн рублей, сообщает «Abireg».

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