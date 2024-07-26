Ростовчанин привез в Новороссийск 7 кг прегабалина для закладок

Сильнодействующие вещества мужчина хранил в квартире своей подельницы в Новороссийске.

Полицейские Кубани установили, что 28-летний житель Ростовской области в декабре 2023 года получил два международных отправления с прегабалином общей массой около 7 кг.

Мужчина сговорился с 32-летней местной жительницей — они расфасовали вещество на разовые дозы и планировали сбыть через закладки в городе-герое и пригороде.

По обыске в квартире женщины обнаружили 4,5 тыс. капсул с расфасованным веществом в стеклянных банках, а также около 15 г гашиша.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы передали в суд. Подельникам грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

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