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Ростов-на-Дону, Ейск и Анапу свяжет новый морской маршрут

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rostov-na-donu-ejsk-i-anapu-svyazhet-novyj-morskoj-marshrut
Ростов-на-Дону, Ейск и Анапу свяжет новый морской маршрут
Фото Чукичевой Ирины, «Кубань 24»

О возобновлении речных и морских перевозок заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, власти региона отправили заявки на получение и покупку двух речных судов «Валдай 45Р» и быстроходное морское судно «Метеор 120М».

«Что касается маршрутов, то из речных мы рассматриваем Ростов — Азов — Волгодонск. На морских это Ростов — Ейск — Анапа и Ростов — Керчь — Ялта», — сообщил глава Ростовской области.

Реализация проекта позволит связать Ростовскую область водным сообщением с Краснодарским краем и Республикой Крым, пишет РБК.

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