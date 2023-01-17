Морские маршрутки планируют возродить в Сочи

О развитии морского такси при строительстве яхтенных марин в городе-курорте рассказала член Союза архитекторов РФ, генеральный директор ГК «Альянс Марин Групп» Ольга Шебзухова.

По ее словам, вдольбереговое морское сообщение — один из важнейших вопросов комплексного развития прибрежных территорий. Ранее компания заявляла о том, что на создание десяти яхтенных марин в Сочи планируется потратить около 1 трлн рублей.

«Морское такси является важнейшей частью пассажирского каботажного сообщения. Создание марин важно потому, что только они могут обеспечить безопасную высадку и посадку пассажиров в случае возникновении неблагоприятных погодных условий — волнения на море», — отметила Шебзухова.

Среди сложностей, которые могут возникнуть при создании такого типа пассажирского сообщения, специалист назвала отсутствие нормативной базы по размещению заправок для маломерных судов в маринах и ограничение прибрежного судоходства в части оформления судозаходов. Также инвесторов пугает слишком высокая стоимость реализации такого проекта.

В СССР в Сочи уже ходили морские маршрутки, однако в 90-х они исчезли. О возвращении морского сообщения власти курортного города вновь заговорили в 2021 году, пишет РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительство яхтенных марин предусмотрено концепцией развития инфраструктуры на побережье Черного и Азовского морей.