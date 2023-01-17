Морские маршрутки планируют возродить в Сочи
О развитии морского такси при строительстве яхтенных марин в городе-курорте рассказала член Союза архитекторов РФ, генеральный директор ГК «Альянс Марин Групп» Ольга Шебзухова.
По ее словам, вдольбереговое морское сообщение — один из важнейших вопросов комплексного развития прибрежных территорий. Ранее компания заявляла о том, что на создание десяти яхтенных марин в Сочи планируется потратить около 1 трлн рублей.
«Морское такси является важнейшей частью пассажирского каботажного сообщения. Создание марин важно потому, что только они могут обеспечить безопасную высадку и посадку пассажиров в случае возникновении неблагоприятных погодных условий — волнения на море», — отметила Шебзухова.
Среди сложностей, которые могут возникнуть при создании такого типа пассажирского сообщения, специалист назвала отсутствие нормативной базы по размещению заправок для маломерных судов в маринах и ограничение прибрежного судоходства в части оформления судозаходов. Также инвесторов пугает слишком высокая стоимость реализации такого проекта.
В СССР в Сочи уже ходили морские маршрутки, однако в 90-х они исчезли. О возвращении морского сообщения власти курортного города вновь заговорили в 2021 году, пишет РИА «Новости».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», строительство яхтенных марин предусмотрено концепцией развития инфраструктуры на побережье Черного и Азовского морей.
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