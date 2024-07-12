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«Ростелеком» предупредил о возможных сбоях YouTube из-за проблем с Google

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rostelekom-predupredil-o-vozmozhnyh-sboyah-youtube-iz-za-problem-s-google
«Ростелеком» предупредил о возможных сбоях YouTube из-за проблем с Google
YouTube

В компании «Ростелеком» сообщили, что пользователи из России могут столкнуться с неполадками в работе YouTube.

Это связано с техническими проблемами с оборудованием Google, отметили в компании.

«Ростелеком» информирует о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках», — сообщает пресс-служба компании.

Проблемы возникли с оборудованием, применяемым для ускорения и кэширования загрузки контента. В связи с ростом трафика произошла перегрузка серверов, а это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов у абонентов всех российских операторов.

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