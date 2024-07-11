Роскомнадзор обяжет каналы с более 1 тыс. подписчиками раскрывать данные о себе

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, направленный на ужесточение оборота серых SIM-карт. Среди обсуждаемых ко второму чтению инициатив ― идентификация публичных каналов. В частности предлагается предусмотреть, что автор публичного канала с аудиторией свыше 1 тыс. пользователей обязан передать в Роскомнадзор сведения о себе.

В ведомстве объяснили, что согласно законопроекту автор такого канала должен сообщить в Роскомнадзор свои ФИО и контактную информацию для направления юридически значимых сведений.

«Это не регистрация в ведомстве, а уведомление регулятора о том, что владелец аккаунта занимается распространением информации», ― сообщили в Роскомнадзоре.

Законопроект предполагает, что отечественным предприятиям будет запрещено распространять свою рекламу на публичных каналах, пользователи которых не сообщили о себе в ведомстве.

В Роскомнадзоре отметили, что анонимность в интернете ведет к безответственности, поскольку злоумышленники чувствуют себя безнаказанными. Так, они регистрируют на SIM-карты без установленного владельца, фейковые аккаунты в мессенджерах и соцсетях, а также открывают каналы, в которых распространяют ложную информацию, призывы к насилию.

«Сообщения экстремистского содержания могут оказать эффект «разорвавшейся бомбы». Недостоверная информация ― нанести урон не только отдельной личности, но и безопасности целого государства», ― рассказали в ведомстве.

Роскомнадзор подчеркнул важность известных данных о пользователе, распространяющем информацию в соцсети или мессенджере. Такой пользователь должен понимать свою ответственность за содержание контента. Только в этом случае можно обеспечить безопасную информационную среду для российских пользователей сети Интернет, пишет «Российская газета».

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