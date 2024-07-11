Ростех представил уникальные бронепанели для защиты нефтехранилищ от БПЛА

Российские ученые из НИИ стали концерна «Калашников» создали бронированные панели, предназначенные для защиты объектов критической инфраструктуры от атак ударных беспилотников и FPV-дронов.

Во время первых испытаний отечественные бронеплиты выдержали попадания осколков гранаты Ф-1 и пуль от патронов 9*19 мм без единого пробития.

Вес 1 кв. метра плиты — менее 30 кг. Изделие выполнено из различных материалов, гарантируя защиту Бр3 класса от пуль и осколков С-2.

Новейшие бронеплиты специально разработали для защиты нефтяных и газовых хранилищ, инфраструктурных объектов и складов боеприпасов от атак беспилотников противника, сообщает пресс-служба Ростеха.

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