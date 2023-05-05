Рост ВРП Краснодарского края за I квартал 2023 года составил 102,5%

Об этом сообщил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась. Он отметил, что все отрасли экономики региона показали положительную динамику.

«По итогам первого квартала 2023 года рост показателей достигнут в сельском хозяйстве, транспортировке и хранении, промышленности, строительстве, общественном питании, оптовой торговле и сфере платных услуг», — рассказал Галась.

Первый вице-губернатор добавил, что эти отрасли приносят доход в региональный бюджет. По итогам первого квартала этого года рост ВРП Кубани составил 102,5%.

Рост индекса промышленного производства в крае составил 109,3%. Объем транспортных услуг вырос на 106,2%. Рост реальной зарплаты в регионе с начала года составил 6,1%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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