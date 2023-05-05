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Рост ВРП Краснодарского края за I квартал 2023 года составил 102,5%

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rost-vrp-krasnodarskogo-kraya-za-i-kvartal-2023-goda-sostavil-102-5
Рост ВРП Краснодарского края за I квартал 2023 года составил 102,5%
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась. Он отметил, что все отрасли экономики региона показали положительную динамику.

«По итогам первого квартала 2023 года рост показателей достигнут в сельском хозяйстве, транспортировке и хранении, промышленности, строительстве, общественном питании, оптовой торговле и сфере платных услуг», — рассказал Галась.

Первый вице-губернатор добавил, что эти отрасли приносят доход в региональный бюджет. По итогам первого квартала этого года рост ВРП Кубани составил 102,5%.

Рост индекса промышленного производства в крае составил 109,3%. Объем транспортных услуг вырос на 106,2%. Рост реальной зарплаты в регионе с начала года составил 6,1%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: за 2022 год в экономику Краснодарского края привлекли рекордный объем инвестиций. По этому показателю за прошедший год Кубань заняла восьмое место в стране.

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